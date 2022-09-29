WSVCA High School Volleyball Polls

3A
1, Mead. 2, Bellevue. 3, Lakeside. 4, Mount Spokane. 5, Garfield. 6, (tie) Cheney and Peninsula. 8, Ferndale. 9, North Thurston. 10, (tie) Ballard and Seattle Prep. Others: Ferris, Kelso, Prairie.
2A
1, Columbia River. 2, Lynden. 3, Selah. 4, Burlington-Edison. 5, White River. 6, Enumclaw. 7, Ridgefield. 8, Ellensburg. 9, North Kitsap. 10, Archbishop Murphy. Others: Mark Morris, Pullman, Sedro Woolley, Washington.
1A
1, Chelan. 2, Annie Wright. 3, Freeman. 4, College Place. 5, (tie) Charles Wright Academy, Meridian, and Omak. 8, Castle Rock. 9, Lakeside (Nine Mile Falls). 10, Connell. Others: Cascade Christian, Eastside Prep, La Salle, Lynden Christian.
2B
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1, La Conner. 2, Kalama. 3, Manson. 4, (tie) Colfax and Goldendale. 6, Raymond. 7, (tie) Coupeville, Okanogan, and Tri-Cities Prep. 10, (tie) Lind-Ritzville-Sprague-Washtucna-Harrington and River View. Others: Adna, Brewster, Davenport, Granger, Liberty, Northwest Christian (Spokane), Reardan, Upper Columbia, Warden.
1B
1, Oakesdale. 2, Mossyrock. 3, Naselle. 4, Mary Walker. 5, St. John-Endicott-LaCrosse. 6, Pomeroy. 7, (tie) Darrington and Odessa. 9, Republic. 10, Wilbur-Creston. Others: Almira/Coulee-Hartline, Entiat, Orcas Island, Shoreline Christian, Willapa Valley.