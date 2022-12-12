Central 2B All-League Volleyball

MVP
Rhegan O’Neil, Kalama
Coach of the Year
Monica Dailey, Napavine
First Team
Kendal Humphrey, Adna
Morgan Hamilton, Napavine
Kendal Collins, Kalama
Irene Martinez, Kalama
Kiera O’Neill Napavine
Ileigh Lynn, Toutle Lake
Emily Kang, Napavine
Second Team
Danika Hallom, Adna
Reigha Niemeyer, Wahkiakum
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Acacia Murphy, Rainier (WA)
Grace Hadaller, Toutle Lake
Natalie Humphrey, Adna
Honorable Mention (locals only)
Alena Ross, Kalama
Kendal Dean, Toutle Lake
Emily Capen, Kalama
Stefanie Arceo-Hansen, Toledo
Miya Kerstetter, Wahkiakum
Kindyl Kelly, Winlock
Layni Brandhorst, Toutle Lake
Bailey Drabek, Kalama
Amirah Abdul Kariem, Wahkiakum
Charlee Connely, Winlock