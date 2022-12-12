 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
agate
High School Volleyball

Central 2B All-League Volleyball

  • 0
Kalama volleyball Rhegan O'Neil stock

Kalama setter Rhegan O'Neil lofts a set high in the air for the Chinooks front line hitters during a sweep of the Riverahwks in Toledo, Tuesday, Oct. 18.

 Jordan Nailon

MVP

Rhegan O’Neil, Kalama

Coach of the Year

Monica Dailey, Napavine

First Team

Kendal Humphrey, Adna

Morgan Hamilton, Napavine

Kendal Collins, Kalama

Irene Martinez, Kalama

Kiera O’Neill Napavine

Ileigh Lynn, Toutle Lake

Emily Kang, Napavine

Second Team

Danika Hallom, Adna

Reigha Niemeyer, Wahkiakum

People are also reading…

Ella Capen, Kalama

Gaby Guard, Adna

Acacia Murphy, Rainier (WA)

Grace Hadaller, Toutle Lake

Natalie Humphrey, Adna

Honorable Mention (locals only)

Alena Ross, Kalama

Kendal Dean, Toutle Lake

Emily Capen, Kalama

Stefanie Arceo-Hansen, Toledo

Miya Kerstetter, Wahkiakum

Kindyl Kelly, Winlock

Layni Brandhorst, Toutle Lake

Bailey Drabek, Kalama

Amirah Abdul Kariem, Wahkiakum

Charlee Connely, Winlock

0 Comments
0
0
0
0
0

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

WSVCA All-State Volleyball Teams

WSVCA All-State Volleyball Teams

The 2B and 1B high school All-State volleyball teams including first team members Kendal Collins and Rhegan O'Neil of Kalama, and Kaylin Shrives of Naselle. As voted on by members of the Washington State Coaches Volleyball Association.

WSVCA All-State Volleyball Teams

WSVCA All-State Volleyball Teams

The 1A, 2A and 3A High School All-State volleyball teams including first team members Madie Noel (1st/Mark Morris), Paige Kessler (1st/Castle Rock) and Rielee Gourde (2nd/Kelso) as voted on by members of the Washington State Coaches Volleyball Association.

Watch Now: Related Video

Iraqi blind soccer team hopes to make it to international games

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News