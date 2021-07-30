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2020-21 Volleyball All-League teams
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agate

2020-21 Volleyball All-League teams

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Vickers punishes the ball

Kalama senior Marlee Vickers puts a big hurt on the ball to score a point against Toutle Lake in the 2B District IV volleyball title match in Adna, Saturday, March 20. Vickers led the team in kills as Kalama swept Toutle Lake to complete their perfect season of 39 straight set wins.

 Jordan Nailon

2A Greater St. Helens League

POY: Emma Swett (Woodland)

First team

Allie Andrew (Ridgefield)

Emma Adams (Columbia River)

Morgan Harter (Ridgefield)

Maddie Sheron (Columbia River)

Kennedy Huesties (Woodland)

Ali Dreves (Columbia River)

Emilea Stepaniuk (Ridgefield)

Jaydia Martin (Hudson’s Bay)

Second Team

Madison Noel (Mark Morris)

Mackenzie Gilchrist (Woodland)

Hannah Bowie (Hockinson)

Y Ta (R.A. Long)

Kohana Fukuchi (Ridgefield)

Emily Vossenkuhl (Ridgefield)

Rylie Reeves (Columbia River)

Caroline Hansen (Columbia River)

1A TriCo

Coach of the Year: Jodi Bellamy (Goldendale)

Co-Player of the Year: Rachel Gallagher (Goldendale)

Co-Player of the Year: Tiffany Chandler (La Center)

First Team

Kennedy Berry (Goldendale)

Abby Cummins (King’s Way)

Sara Hiebert (Goldendale)

Brooke Mattila (King’s Way)

Taylor Rising (Goldendale)

Brooke Wirkkala (Castle Rock)

Second Team

Mya Aman (White Salmon)

Deanna Baher (La Center)

Laney Devine (King's Way)

Olivia Erland (Goldendale)

Ranae Holter (Castle Rock)

Jordayn Murphy (La Center)

Maddie Shrock (King's Way)

Local Honorable Mention

Paige Kessler (Castle Rock)

Central 2B League

Player of the Year: Marlee Vickers (Kalama)

Coach of the Year: Jeni O’Neil (Kalama)

First Team

Madison Fay (Adna)

Paige Chinchen (Kalama)

Rhegan O’Neil (Kalama)

Haily Murray (Napavine)

Vannie Fagerness (Napavine)

Molly Donald (Toutle Lake)

Jordyn Grabenhorst (Toutle Lake)

Jansi Merz (Wahkiakum)

Second Team

Maddie Kleemeyer (Adna)

Kendal Collins (Kalama)

Morgan Hamilton (Onalaska)

Emma Cline-Maier (Toledo)

Marissa Smith (Toutle Lake)

Jordyn Keithly-Watson (Wahkiakum)

Reigha Niemeyer (Wahkiakum)

Addison Hall (Winlock)

Third Team

Chloe Kelly (Morton-White-Pass)

Katie Salguero (Morton-White Pass)

Hannah James (Onalaska)

Dakota Hamilton (Onalaska)

Kaeley Shultz (Rainier)

Kate Demery (Toledo)

Natalie Baier (Toutle Lake)

MaKinnley Byman (Toutle Lake)

Local Honorable Mention

Alena Ross (Kalama)

Gracie Madill (Toledo)

Brynn Willians (Toledo)

Kaitlynn Mitchell (Winlock)

Raegan Lester (Winlock)

Pacific 2B League

First Team

Lillyan Barnum (Ocosta)

Tegen Fleury (Raymond)

Kyra Neel (Forks)

Hannah Jewell (South Bend)

Kyra Gardner (Raymond)

Reece Williams (South Bend)

Mady Eang (North Beach)

Gretchen Stottlemyre (NW Christian)

Kadie Wood (Forks)

Raydynn Morley (South Bend)

Second Team

Abigail Knopski (Ilwaco)

Kesia Rowley (Forks)

Kimberley Connor (South Bend)

Tianna Ramsey (Ilwaco)

Darci Perrette (Ocosta)

Hailey Jones (Ocosta)

Hannah Hines (Ilwaco)

Mariah Jones (Chief Leschi)

Hannah Lindstrom (NW Christian)

Mylina Pluff (Chief Leschi)

Local Honorable Mentions

Kylie Gray (Ilwaco)

Erika Glenn (lwaco)

1B Columbia Valley League

Katie Kogler (Firm Foundation)

Payton Torrey (Mossyrock)

Brynn Tarabochia (Naselle)

Mabrie Richards (Three Rivers Christian)

Kylee Tarabochia (Naselle)

Peyton Dalton (Naselle)

Emily Edgar (Mossyrock)

Lily Richards (Three Rivers Christian)

Hollie Haataia (Naselle)

Chantelle Isaacson (Three Rivers Christian)

Hailey Brooks (Mossyrock)

Pervie Reed (Three Rivers Christian)

Elsa Helmes (Firm Foundation)

Local Honorable Mentions

Zowie Carmody (Three Rivers Christian)

Kaylin Shrives (Naselle)

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