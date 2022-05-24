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Boys High School Track and Field: Central 2B All-League

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Anthony Peonio Kalama track and field

Kalama's Anthony Peonio launches in the boys pole vault during the Central 2B League Championships in Rainier on May 13.

 Eric Trent The Chronicle

Athlete of the Year; Jeremiah Nubbe, Rainier (WA)

1st Team

Jay "Anthony" Peonio, Kalama

Carson Olmstead, Toledo

Conner Olmstead, Toledo

Treyton Marty, Toledo

Zack Smith, Toledo

Landon Nielsen, Wahkiakum

Jordan Stout, Adna

Lucas Dahl, Napavine

Dylan Davis, Rainier (WA)

Thomas Ronne, Rainier (WA)

2nd Team

Max Cox, Kalama

Chase Lynn, Toutle Lake

Chase Trodahl, Winlock

Tristan Ridlen, Adna

Asher Sympson, MWP

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Matt Cooper, MWP

Riley Carter, Onalaska

Chase MacFarland, Rainier (WA) 

Harbor Lees, Rainier (WA)

Ryan Doidge, Rainier (WA)

Hudson Holzhauer, Stevenson

Kasey Ditlefsen, Stevenson

Tucker Wyninger, Stevenson

Honorable Mention (Local only)

Chase Leigh, Kalama

Joshhill Tilton, Toledo

Collin Regalado, Winlock

Isaac Ramirez, Winlock

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