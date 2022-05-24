Boys High School Track and Field: Central 2B All-League

Athlete of the Year; Jeremiah Nubbe, Rainier (WA)
1st Team
Jay "Anthony" Peonio, Kalama
Carson Olmstead, Toledo
Conner Olmstead, Toledo
Treyton Marty, Toledo
Zack Smith, Toledo
Landon Nielsen, Wahkiakum
Jordan Stout, Adna
Lucas Dahl, Napavine
Dylan Davis, Rainier (WA)
Thomas Ronne, Rainier (WA)
2nd Team
Max Cox, Kalama
Chase Lynn, Toutle Lake
Chase Trodahl, Winlock
Tristan Ridlen, Adna
Asher Sympson, MWP
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Hudson Holzhauer, Stevenson
Kasey Ditlefsen, Stevenson
Tucker Wyninger, Stevenson
Honorable Mention (Local only)
Chase Leigh, Kalama
Joshhill Tilton, Toledo
Collin Regalado, Winlock
Isaac Ramirez, Winlock