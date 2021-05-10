Local Box Scores
BOYS BASKETBALL
Mark Morris vs. Curtis
At Chehalis
VIKINGS 85, MONARCHS 65
Curtis 22 17 29 17 — 85
Mark Morris 13 17 18 17 — 65
CUR — Paulsen 25, Slice 2, Logan 8, Ray 6, Maxwell 8, Dallo 20, Williams 8, Whitten 8
FG: N/A. FT: 8 of 9 — .888 Reb:
MM — Dietz 5, Parlin 13, Millspaugh 11, Noel 5, Mosier 6, Watson 2, Harvey 9, Olson 14
FG: 22 of 45 — .488 FT: 9 of 16 — .562 Reb: 30 (Parlin 10)
Castle Rock vs. Goldendale
At Goldendale
T-WOLVES 48, ROCKETS 40
Castle Rock 3 17 10 10 — 40
Goldendale 9 10 10 19 — 48
CR (40) — Lance Wirkkala 11, James Montgomery 11, Adam Partridge, Chase Rusher 4, Isaac Trigsted 4, David Garcia 3.
FG: 15 of 56 — .268. FT: 4 of 17 — .235. Rebounds: 42 (Partridge 19)
GOL (48) — Caleb Smith 20, Hank Thompson 8, Garrett Peters 6, Nick Lee 4, Justin Wells 4, Nick McKune 4, Matt Blain 2
FG: 19 of 62 — .306. FT: 10 of 19 — .526. Rebounds: 36
Nasellle vs. Mossyrock
At Mossyrock
COMETS 59, VIKINGS 51
Naselle 13 13 18 15 — 59
Mossy 12 13 13 13 — 51
NAS (59) — Kolby Glenn 19, Jimmy Strange 15, Warren Wirkkala 9, Jason Harman 6, Clay Berguson 5, Kolten Lindstrom 4, Joey Strange 3
FG: 20 of 65 — .308. FT: 7 of 11 — .636. Rebounds 35 (Glenn 9)
MOS (51) — Zack Munos 15, Gunner Mulligan 14, Warren Nelson 11, Tryn Thompson 3, Keegan Kolb 3, Aiden Weist 2, Ryan Bellino 2
FG: N/A. FT: N/A. Rebounds: N/A
GIRLS BASKETBALL
Ilwaco vs. Forks
At Forks
SPARTANS 57, FISHERMEN 40
Ilwaco 13 7 4 16 — 40
Forks 18 16 8 15 — 57
ILW (40) — Erika Glenn 14, Zoey Zuern 12, Olivia McKinstry 8, Juli Fleming 6.
FG: N/A FT: 2-6 — .333 Reb: N/A
FOR (57) — N/A
FG: N/A FT: 13-25 Reb: N/A
Pe Ell vs Winlock
At Winlock
CARDINALS 63, TROJANS 60
Pe Ell 15 20 16 9 — 60
Winlock 12 23 18 10 — 63
Pe Ell (60) — Annika Mason 23, Carol Ann Baldwin 18, Charlie Carper 13, Kali Cox 6
FG: 21 of 52 —.404 FT: 6 of 8 —.750 Reb: N/A
Winlock (63) — Addison Hall 32, Madison Vigre 22, Karlie Jones 9
FG: 25 of 51 —.490 FT: 8 of 13 —.615 Reb: 39 (Hall 16, Vigre 11)
COLLEGE
Pierce College vs. Lower Columbia College
At LCC
RED DEVILS 10, RAIDERS 0
Pierce 000 000 0XX — 0 8 0
Lower Columbia 103 000 6XX — 10 10 0
Batteries: PIE — Parker Goin, Henry Ott (7) and Tommy Takayoshi. LCC — Spencer Anderson, Alex Bratton (7) and Kyle Casperson.
Pierce College vs. Lower Columbia College
At LCC
RED DEVILS 8, RAIDERS 7
Pierce 210 300 10 — 7 8 2
Lower Columbia 051 010 01 — 8 9 3
Batteries: PIE — Colin Heffernen, Joshua Leonard (5) and Tommy Takayoshi. LCC — Sam Stuhr, Brody Merritt (5), Ryan Pitts (7), Jeter Larson (8) and Dylan Jester, Max Richards.
Lower Columbia College vs. Pierce College
At Pierce
RED DEVILS 4, RAIDERS 3
Lower Columbia 000 021 001 — 4 7 1
Pierce 102 000 000 — 3 14 2
Batteries: LCC — Griffin Henry, Aaron Robertson(7), Daniel Furman(8) and Kyle Casperson, Dylan Jester. PIE — Cole Bakker, Reid Madariaga(7) and Tommy Takayoshi.
Lower Columbia College vs. Pierce College
At Pierce
RAIDERS 6, RED DEVILS 3
Lower Columbia 102 000 0 — 3 6 2
Pierce 202 200 X — 6 5 1
Batteries: LCC — Michael Callia Jr., Alex Bratton(4) and Dylan Jester. PIE — Nathaniel Wenzel and Tommy Takayoshi