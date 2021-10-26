 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Local box scores
0 comments
agate

Local box scores

  • 0
{{featured_button_text}}
Josie McNew Kelso volleyball

Kelso freshman Josie McNew spikes the ball in the Hilanders' five-set win over Mountain View on Oct. 25. McNew had nine kills in her varsity debut.

 Josh Kirshenbaum

VOLLEYBALL

Mountain View vs. Kelso

At Kelso

HILANDERS 3, THUNDER 2

Mountain View 13 22 25 25 3 — 2

Kelso 25 25 16 21 15 — 3

Winlock vs. Toledo

At Toledo

CARDINALS 3, RIVERHAWKS 1

Winlock 25 25 17 25 — 3

Toledo 19 16 25 22 — 1

Wahkiakum vs. Toutle Lake

At Toutle

DUCKS 3, MULES 0

Wahkiakum 21 11 22 — 0

Toutle Lake 25 25 25 — 3

Kalama vs. Rainier (Wash.)

At Rainier (Wash.)

CHINOOKS 3, MOUNTAINEERS 0

Kalama 25 25 25 — 3

Rainier 15 13 6 — 0

GIRLS SOCCER

Toledo vs. Onalaska

At Onalaska

LOGGERS 1, RIVERHAWKS 1

(Onalaska wins 3-2 on PKs)

Toledo 0 1 — 1

Onalaska 1 0 — 1

Scoring Summary

ONY (38’) — Brooklyn Sandridge

TOL (44’) — Marina Smith (Briza Gallegos)

0 comments
0
0
0
0
0

Tags

Watch Now: Related Video

Michael Jordan sneakers break auction record, selling for $1.47 million

Get in the game with our Prep Sports Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News