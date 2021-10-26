Local box scores

VOLLEYBALL
Mountain View vs. Kelso
At Kelso
HILANDERS 3, THUNDER 2
Mountain View 13 22 25 25 3 — 2
Kelso 25 25 16 21 15 — 3
Winlock vs. Toledo
At Toledo
CARDINALS 3, RIVERHAWKS 1
Winlock 25 25 17 25 — 3
Toledo 19 16 25 22 — 1
Wahkiakum vs. Toutle Lake
At Toutle
DUCKS 3, MULES 0
Wahkiakum 21 11 22 — 0
Toutle Lake 25 25 25 — 3
Kalama vs. Rainier (Wash.)
At Rainier (Wash.)
CHINOOKS 3, MOUNTAINEERS 0
Kalama 25 25 25 — 3
Rainier 15 13 6 — 0
GIRLS SOCCER
Toledo vs. Onalaska
At Onalaska
LOGGERS 1, RIVERHAWKS 1
(Onalaska wins 3-2 on PKs)
Toledo 0 1 — 1
Onalaska 1 0 — 1
Scoring Summary
ONY (38’) — Brooklyn Sandridge
TOL (44’) — Marina Smith (Briza Gallegos)
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