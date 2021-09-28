 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Local box scores
0 comments
agate

Local box scores

  • 0
{{featured_button_text}}

GIRLS SOCCER

Kalama vs. Winlock

At Winlock

CHINOOKS 8, CARDINALS 0

Kalama 3 5 — 8

Winlock 0 0 — 0

Stevenson vs. Toledo

At Toledo

RIVERHAWKS 4, BULLDOGS 0

Stevenson 0 0 — 0

Toledo 2 2 — 4

Scoring summary

TOL (3’) — Marina Smith (Rose Dillon)

TOL (20’) — Dillon

TOL (52’) — Briza Gallegos

TOL (63’) — Hope Gould (Smith)

VOLLEYBALL

Winlock vs. Onalaska

At Onalaska

LOGGERS 3, CARDINALS 0

Winlock 16 7 13 — 0

Onalaska 25 25 25 — 3

0 comments
0
0
0
0
0

Tags

Watch Now: Related Video

NFL Recap: Herbert, Chargers Stun Chiefs in Kansas City

Get in the game with our Prep Sports Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News