Local box scores

GIRLS SOCCER
Kalama vs. Winlock
At Winlock
CHINOOKS 8, CARDINALS 0
Kalama 3 5 — 8
Winlock 0 0 — 0
Stevenson vs. Toledo
At Toledo
RIVERHAWKS 4, BULLDOGS 0
Stevenson 0 0 — 0
Toledo 2 2 — 4
Scoring summary
TOL (3’) — Marina Smith (Rose Dillon)
TOL (20’) — Dillon
TOL (52’) — Briza Gallegos
TOL (63’) — Hope Gould (Smith)
VOLLEYBALL
Winlock vs. Onalaska
At Onalaska
LOGGERS 3, CARDINALS 0
Winlock 16 7 13 — 0
Onalaska 25 25 25 — 3
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