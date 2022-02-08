Central 2B All-League Girls Basketball 2021-22

MVP’s
Winlock, Addison Hall
Wahkiakum, Reigha Niemeyer
Coach of the Year
Rob Garrett, Wahkiakum
1st Team
Faith Boesch, Rainier
Miya Kerstetter, Wahkiakum
Brooklyn Loose, Adna
Isabella Holmes, Rainier
Megan Leitz, Wahkiakum
2nd Team
Callie Lawrence, Onalaska
Karlee Von Moos, Adna
Morgan Hamilton, Onalaska
Emerald Niemela, Wahkiakum
Bryn Beckman, Rainier
3rd Team
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Madison Vigre, Winlock
Kaylin Todd, Adna
Honorable Mention (locals only)
Courtney Carlson, Wahkiakum
Charlie Carper, Winlock (Pe Ell)
Jordyn Grabenhorst, Toutle Lake
Taylor Langahim, Toledo