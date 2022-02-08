 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
agate

Central 2B All-League Girls Basketball 2021-22

  • 0

MVP’s

Winlock, Addison Hall

Wahkiakum, Reigha Niemeyer

Coach of the Year

Rob Garrett, Wahkiakum

1st Team

Faith Boesch, Rainier

Miya Kerstetter, Wahkiakum

Brooklyn Loose, Adna

Isabella Holmes, Rainier

Megan Leitz, Wahkiakum

2nd Team

Callie Lawrence, Onalaska

Karlee Von Moos, Adna

Morgan Hamilton, Onalaska

Emerald Niemela, Wahkiakum

Bryn Beckman, Rainier

3rd Team

People are also reading…

Greenlee Clark, Toledo

Faith Wellander, Adna

Avery Schutz, Napavine

Madison Vigre, Winlock

Kaylin Todd, Adna

Honorable Mention (locals only)

Courtney Carlson, Wahkiakum

Charlie Carper, Winlock (Pe Ell)

Jordyn Grabenhorst, Toutle Lake

Taylor Langahim, Toledo

0 Comments
0
0
0
0
0

Tags

Get in the game with our Prep Sports Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Watch Now: Related Video

Warming winters threaten future Olympics

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News