 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
agate

Area Box Scores

  • 0
Ethan Mitchell Kelso Boys Basketball

Kelso's Ethan Mitchell puts up a shot on the block through contact on Friday, Feb. 12, in Kelso. 

 Ryan Peerboom The Daily News

HIGH SCHOOL

Boys Basketball

At Kelso

HILANDERS 70, SENTINELS 47

Spanaway Lake 11 13 17 6 — 47

Kelso 23 8 12 27 — 70

SL (47) — Sullivan 15, Liulevaega 11, Ferguson 6, Alexander 6, Sullivan 4, Walters 3, Aitken 2.

KEL (70) — Foust 27, Mitchell 14, Stewart 12, Yore 7, Johnson 4, Hays 3, Lloyd 3.

At The Lumberdome

LUMBERJACKS 65, HIGHCLIMBERS 42

Shelton 9 7 11 15 — 42

R.A. Long 25 17 9 14 — 65

SHL (42) — Blaketer 3, Menefee 2, Fuller 2, Goos 3, Thompson 14, Ireland 8, Leisam 4, Cordova 2, Perez 4.

RAL (65) — Gabbards 2, Mize 3, Ofstun 15, Holden 20, Rooklidge 13, Harris 10, Cook 2.

People are also reading…

At Chehalis

MONARCHS 73, BEARCATS 44

Mark Morris 23 13 18 19 — 73

W.F. West 9 8 16 11 — 44

MM (73) — Dietz 15, Parlin 15, Gray 3, Olson 14, Ness 3, Hendrickson 10, Morrow 7, Hammond 6.

WFW (44) — Tornow 1, Plakinger 17, Hoff 5, Brumfield 2, Mathews 8, Soren 11.

At Tumwater

T-BIRDS 59, BEAVERS 49

Woodland 14 10 11 14 — 49

Tumwater 12 18 17 12 — 59

WOD (49) — Swett 24, Huddleston 12, Burns 9, Philpot 2, C. Logan 2

TUM (59) — Reid 14, Brewer 12, Otton 10, Collins 8, Oram 6, Overbay 4, Weller 2

At Vancouver

ROCKETS 46, KNIGHTS 43

Castle Rock 9 17 5 15 — 46

King’s Way Christian 11 8 13 11 — 43

CR (46) — A. Partridge 18, Marin 14, Gardner 6, L. Partridge 4, Naugle 2

KWC (43) — Evanson 17, Fulton 17, Duke 4, Gunn 3

Girls Basketball

At Oakville

ACORNS 47, EAGLES 18

Three Rivers 6 9 2 1 — 18

Oakville 13 8 8 18 — 47

TRC (47) — Poyner 10, Yanez 2, Tevis 3, Bollinger 3.

OAK (18) — N/A.

0 Comments
0
0
0
0
0

Get in the game with our Prep Sports Newsletter

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Watch Now: Related Video

James Harden is traded to the Philadelphia 76ers

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alert

Breaking News