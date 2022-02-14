Area Box Scores

HIGH SCHOOL
Boys Basketball
At Kelso
HILANDERS 70, SENTINELS 47
Spanaway Lake 11 13 17 6 — 47
Kelso 23 8 12 27 — 70
SL (47) — Sullivan 15, Liulevaega 11, Ferguson 6, Alexander 6, Sullivan 4, Walters 3, Aitken 2.
KEL (70) — Foust 27, Mitchell 14, Stewart 12, Yore 7, Johnson 4, Hays 3, Lloyd 3.
At The Lumberdome
LUMBERJACKS 65, HIGHCLIMBERS 42
Shelton 9 7 11 15 — 42
R.A. Long 25 17 9 14 — 65
SHL (42) — Blaketer 3, Menefee 2, Fuller 2, Goos 3, Thompson 14, Ireland 8, Leisam 4, Cordova 2, Perez 4.
RAL (65) — Gabbards 2, Mize 3, Ofstun 15, Holden 20, Rooklidge 13, Harris 10, Cook 2.
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At Chehalis
MONARCHS 73, BEARCATS 44
Mark Morris 23 13 18 19 — 73
W.F. West 9 8 16 11 — 44
MM (73) — Dietz 15, Parlin 15, Gray 3, Olson 14, Ness 3, Hendrickson 10, Morrow 7, Hammond 6.
WFW (44) — Tornow 1, Plakinger 17, Hoff 5, Brumfield 2, Mathews 8, Soren 11.
At Tumwater
T-BIRDS 59, BEAVERS 49
Woodland 14 10 11 14 — 49
Tumwater 12 18 17 12 — 59
WOD (49) — Swett 24, Huddleston 12, Burns 9, Philpot 2, C. Logan 2
TUM (59) — Reid 14, Brewer 12, Otton 10, Collins 8, Oram 6, Overbay 4, Weller 2
At Vancouver
ROCKETS 46, KNIGHTS 43
Castle Rock 9 17 5 15 — 46
King’s Way Christian 11 8 13 11 — 43
CR (46) — A. Partridge 18, Marin 14, Gardner 6, L. Partridge 4, Naugle 2
KWC (43) — Evanson 17, Fulton 17, Duke 4, Gunn 3
Girls Basketball
At Oakville
ACORNS 47, EAGLES 18
Three Rivers 6 9 2 1 — 18
Oakville 13 8 8 18 — 47
TRC (47) — Poyner 10, Yanez 2, Tevis 3, Bollinger 3.
OAK (18) — N/A.