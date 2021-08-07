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All-League Girls Basketball
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All-League Girls Basketball

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Natalie Fraley

Kelso's Natalie Fraley (24) shoots during the Hilanders' game against Mountain View High School in Vancouver on Tuesday. Kelso won 50-34.

 Courtney Talak

3A/4A GSHL

Player of the Year: Natalie Fraley (Kelso)

First Team

Katelynn Forner (Camas)

Lolo Weatherspoon (Union)

Faith Bergstrom (Camas)

Katie Peneueta (Heritage)

Abby Kaip (Union)

Claire Heitschmidt (Prairie)

Maddie Hendricks (Skyview)

Second Team

Keanna Salavea (Heritage)

Anna Mooney (Camas)

Addison Harris (Camas)

Mallory Meyer (Battle Ground)

Rowyn Riley (Skyview)

Reagan Jamison (Camas)

Ariel Ammentorp (Union)

Local Honorable Mention

Lexi Grumbois (Kelso)

Evermore Kaiser (Kelso)

2A GSHL

Player of the Year: Jaydia Marin (Hudson’s Bay)

Coach of the Year: Billy McKinney (Ridgefield)

First Team

Aniyah Hampton (Hudson’s Bay)

Jaiden Bea (Washougal)

Skylar Bea (Washougal)

Kylie Ritter (Hockinson)

Miranda Lomax (R.A. Long)

Second Team

Savea Mansfield (Washougal)

Gracie Brammer (Hockinson)

Kailey Gonzalez (Fort Vancouver)

Mahaila Harrison (Hudson’s Bay)

Grace Goode (Ridgefield)

Central 2B

Co-Player of the Year: Jansi Merz (Wahkiakum)

Co-Player of the Year: Paige Mace (Wahkiakum)

Coach of the Year: Rob Garrett (Wahkiakum)

First Team

Kaeley Schultz (Rainier)

Stacie Spahr (Toledo)

Kaylin Todd (Adna)

Addison Hall (Winlock)

Callie Lawrence (Onalaska)

Faith Boesch (Rainier)

Second Team

Marina Smith (Toledo)

Karlee Von Moos (Adna)

Natalya Marcial (Napavine)

Reigha Niemeyer (Wahkiakum)

Emerald Niemela (Wahkiakum)

Third Team

Faith Wellander (Adna)

Danielle Tupuola (Napavine)

Greenlee Clark (Toledo)

Molly Donald (Toutle Lake)

Madison Vigre (Winlock)

Local Honorable Mention

Megan Leitz (Wahkiakum)

Haileigh Cooper (Toutle Lake)

Sydney Johnson (Kalama)

Emma Cline-Maier (Toledo)

Pacific 2B

Co-Player of the Year: Erika Glenn (Ilwaco)

Co-Player of the Year: Kyra Gardner (Raymond)

Co-Coach of the Year: Ned Bittner (Ilwaco)

Co-Coach of the Year: Jason Koski (Raymond)

First Team

Chloe Leverington (Forks)

Mylina Pluff (Chief Leschi)

Karsyn Freeman (Raymond)

Second Team

Keira Johnson (Forks)

Tiana Ramsey (Ilwaco)

Grace Lee (Northwest Christian)

Kyndal Koski (Raymond)

Hannah Miller (Raymond)

Third Team

Olivia McKinstry (Ilwaco)

Mady Eang (North Beach)

Juliana Felming (Ilwaco)

Kadie Wood (Forks)

Ramona Gallegos (Chief Leschi)

1B Columbia Valley

Player of the Year: Annika Mason (Pe Ell)

Coach of the Year: Rose Nisbet (Naselle)

First Team

Hailey Brooks (Mossyrock)

Payton Torrey (Mossyrock)

Cami Swartz (Willapa Valley)

Charlie Carper (Pe Ell)

Bella Colombo (Naselle)

Second Team

Lauren Katyryniuk (Naselle)

Kaylin Shrives (Naselle)

Carolann Baldwin (Pe Ell)

Lanissa Amacher (Willapa Valley)

Caelyn Marshall (Mossyrock)

Local Honorable Mention

Payton Dalton (Naselle)

Delaney Kragerud (Naselle)

Kendal Newport (Three Rivers Christian)

Jessie Tevis (Three Rivers Christian)

Kelsey Poyner (Three Rivers Christian)

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