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Girls High School Track and Field: Central 2B All-League

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Addison Hall Winlock track and field

Winlock's Addison Hall competes in the discus at the Chehalis Activators Classic at W.F. West April 23.

 Alec Dietz The Chronicle

Athlete of the Year: Jordan Koetje, Morton-White Pass

1st Team

Reigha Niemeyer, Wahkiakum

Addison Hall, Winlock

Faith Wellander, Adna

Ayricka Hughes, MWP

Keira O'Neill, Napavine

Melissa Reiman, Onalaska

Autumn Kenney, Rainier (WA)

Selena Niemi, Rainier (WA)

Olivia Fauth, Stevenson

Ramy Nielson, Stevenson

Sydney Cole, Stevenson

2nd Team

Alena Ross, Kalama

Kailey Shipley, Kalama

Lyndzie Filla, Toledo

Lillian Wellander, Adna

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Acacia Murphy, Rainier (WA)

Faith Boesch, Rainier (WA)

Isabella Holmes, Rainier (WA)

Eva Battistoni, Stevenson

Honorable Mention (Locals only)

Bethany Lozier, Kalama

Marin Ripp, Kalama

Jasmine Kemmerer, Toledo

Karley Harris, Toledo

Layni Brandhorst, Toutle Lake

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