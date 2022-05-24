Girls High School Track and Field: Central 2B All-League

Athlete of the Year: Jordan Koetje, Morton-White Pass
1st Team
Reigha Niemeyer, Wahkiakum
Addison Hall, Winlock
Faith Wellander, Adna
Ayricka Hughes, MWP
Keira O'Neill, Napavine
Melissa Reiman, Onalaska
Autumn Kenney, Rainier (WA)
Selena Niemi, Rainier (WA)
Olivia Fauth, Stevenson
Ramy Nielson, Stevenson
Sydney Cole, Stevenson
2nd Team
Alena Ross, Kalama
Kailey Shipley, Kalama
Lyndzie Filla, Toledo
Lillian Wellander, Adna
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Faith Boesch, Rainier (WA)
Isabella Holmes, Rainier (WA)
Eva Battistoni, Stevenson
Honorable Mention (Locals only)
Bethany Lozier, Kalama
Marin Ripp, Kalama
Jasmine Kemmerer, Toledo
Karley Harris, Toledo
Layni Brandhorst, Toutle Lake