Area Box Scores

HIGH SCHOOL
Boys Basketball
At Ted M. Natt Court
MONARCHS 75, BEAVERS 58
Woodland 19 11 15 13 — 58
Mark Morris 18 23 17 17 — 75
WDL (58) — Swett 16, Philpot 15, Huddleston 19, Heidgerken 2, Burns 6.
MM (75) — Parlin 29, Gray 3, Olson 33, Wygant 2, Hammond 2, Bogner 4, Morrow 2.
At Vancouver
LUMBERJACKS 97, EAGLES 35
R.A. Long 30 27 20 20 — 97
Hudson’s Bay 15 9 5 6 — 35
RAL (97) — Holden 46, Thill 14, Cook 10, Jenkins 6, Childers 6, Brown 5, Gabbard 5, Milan 5.
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HB (35) — Appelt 9, Brown 8, Perry 5, Bauman 5, Garces-Martinez 3, A. Bauman 2, Ogden 2, Armstrong 1.
At Vancouver
THUNDER 52, HILANDERS 41
Kelso 15 4 12 10 — 41
Mt. View 9 20 13 11 — 52
KEL (41) — Chaney 2, Henderson 6, Smith 2, Marshall 4, Lukas 6, Mitchell 2, Eastham 7, Stewart 12.
MV (52) — Martin 16, Isaiah Vargas 14, Morishigie 2, Doler 4, Ghumen 6, Johnson 5, Hughes-Fanning 5.
At Eatonville
CRUISERS 70, ROCKETS 57
Castle Rock 19 13 12 13 — 57
Eatonville 14 14 17 25 — 70
CR (57) — Marin 21, Rogen 9, Partridge 12, Langdon 2, Montgomery 2, Garcia 1.
EAT (70) — Braun 9, Brannon 18, S .Taylor 4, Clevenger 7, Lelumpa 3, Cox 8.
At Adna
PIRATES 83, CARDINALS 34
Winlock 10 10 9 5 — 34
Adna 25 13 23 22 — 83
WIN (34) — Scofield 6, Cline 2, Svenson 9, Sickles 8, Patching 5, Ruiz 4
AD (83) — Fagerness 2, Meister 15, Johnson 4, Salme 8, Guerrero 13, Muller 7, Percival 17, Loose 2, Smith 12, Nelson 2
At Toledo
TIGERS 59, RIVERHAWKS 47
Napavine 16 19 14 10 — 59
Toledo 10 17 10 10 — 47
NAP (59) — Kelly 10, Stanley 5, Grose 27, Demarest 3, Denault 6, Nelson 3, Bullock 2, Landrum 3.
TOL (47) — Winters 12, Stanley 13, Olmstead 9, Fallon 10, Gale 3.
At Toutle
DUCKS 77, LOGGERS 29
Onalaska 5 12 8 4 — 29
Toutle Lake 24 20 23 10 — 77
ONY (29) — Underhill 7, Rushton 5, McGraw 5, Zandell 2, R. McGraw 4, Rushin 6.
TL (77) — Moss 3, Webber 2, Lundquist 7, Fraidenberg 5, Cox 11, Swanson 26, Younker 8, Kimball 2, Nicholson 8, Grabenhorst 5.
At Morton
T-WOLVES 91, CHINOOKS 39
Kalama 12 5 13 8 — 39
Morton-WP 26 23 25 17 — 91
KAL (39) — McBride 5, Stariha 11, Truesdell 4, Cochran 6, Koski 5, Brightbill 8.
MWP (91) — Cournyer 16, Kelly 6, Belgiorno 10, Pelletier 2, Hazen 18, Thompson 2, Elliot 3, Peters 7, Dantinne 8, Salguero 19.
At Wahkiakum
MULES 59, MOUNTAINEERS 47
Rainier (WA) 8 9 11 19 — 47
Wahkiakum 12 21 15 11 — 59
RAN (47) — Howell 3, Ja. Meldrum 11, Jo. Meldrum 10, Ji. Meldrum 10, Owen 2, Sprouffske 11
WAK (59) — Johnson 4, Curl 6, Avalon 13, Carlson 19, Sause 17
At Battle Ground
KODIAKS 54, COMETS 46
Naselle 13 15 11 8 — 46
Col. Adventist 19 13 9 14 — 54
NAS (46) — Strange 12, J. Lindstrom 13, Pakenen 5, K. Lindstrom 2, Bergeson 6, Anderson 5, Toftemark 3.
CA (54) — Payne 11, Pierce 11, Delaney 5, C. Payne 2, Carlton 23, Sissens 2.
Girls Basketball
At Columbia Adventist
COMETS 64, KODIAKS 19
Naselle 16 20 16 11 — 64
Columbia Adventist 0 2 6 11 — 19
NAS (64) — Davis 4, L. Katyryniuk 20, Colombo 13, Shrives 5, Johnson 2, Tarabochia 14, A. Katyryniuk 5
CAA (19) — Geisler 2, Beem 7, Hertwich 2, Strubelt 2, Mackenzie 2, Vellhov 2, Hart 2
At 42nd Ave. Gym
VIKINGS 57 EAGLES 26
Willapa Valley 26 13 6 12 — 57
Three Rivers 6 6 7 7 — 26
WV (57) — L. Matlock 7, G. Huber 26, B Patrick 2, R. Channell 10, L Emery 4. H.Russell 4, G. Quezada 4, A. Merkel 4.
TRC (26) — K Poyner 10, E Romanillos 14, S. Gall-Llull 2
COLLEGE
Men’s Basketball
At Albany
RED DEVILS 79, CARDINALS 76
Lower Columbia 40 39 — 79
Skagit Valley 35 41 — 76
LCC (79) — Holden 7, Royal III 2, Steward 18, Harvey 6, Hardy 9, Morris 4, McCoy 17, Horn 10, Zeller 6
SV (76) — Maulana 8, Jones 9, Fleming 31, Miller 7, Kalala 11, Green 2, Quarles 8