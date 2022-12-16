Area Box Scores

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High School and College Basketball

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Mark Morris boys basketball Gray

Mark Morris point guard Malakai Gray whips a pass to Kobe Parlin during a 75-58 win over Woodland, Thursday, Dec. 15, at Ted M. Natt Court.

 Jordan Nailon

HIGH SCHOOL

Boys Basketball

At Ted M. Natt Court

MONARCHS 75, BEAVERS 58

Woodland 19 11 15 13 — 58

Mark Morris 18 23 17 17 — 75

WDL (58) — Swett 16, Philpot 15, Huddleston 19, Heidgerken 2, Burns 6.

MM (75) — Parlin 29, Gray 3, Olson 33, Wygant 2, Hammond 2, Bogner 4, Morrow 2.

At Vancouver

LUMBERJACKS 97, EAGLES 35

R.A. Long 30 27 20 20 — 97

Hudson’s Bay 15 9 5 6 — 35

RAL (97) — Holden 46, Thill 14, Cook 10, Jenkins 6, Childers 6, Brown 5, Gabbard 5, Milan 5.

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HB (35) — Appelt 9, Brown 8, Perry 5, Bauman 5, Garces-Martinez 3, A. Bauman 2, Ogden 2, Armstrong 1.

At Vancouver

THUNDER 52, HILANDERS 41

Kelso 15 4 12 10 — 41

Mt. View 9 20 13 11 — 52

KEL (41) — Chaney 2, Henderson 6, Smith 2, Marshall 4, Lukas 6, Mitchell 2, Eastham 7, Stewart 12.

MV (52) — Martin 16, Isaiah Vargas 14, Morishigie 2, Doler 4, Ghumen 6, Johnson 5, Hughes-Fanning 5.

At Eatonville

CRUISERS 70, ROCKETS 57

Castle Rock 19 13 12 13 — 57

Eatonville 14 14 17 25 — 70

CR (57) — Marin 21, Rogen 9, Partridge 12, Langdon 2, Montgomery 2, Garcia 1.

EAT (70) — Braun 9, Brannon 18, S .Taylor 4, Clevenger 7, Lelumpa 3, Cox 8.

At Adna

PIRATES 83, CARDINALS 34

Winlock 10 10 9 5 — 34

Adna 25 13 23 22 — 83

WIN (34) — Scofield 6, Cline 2, Svenson 9, Sickles 8, Patching 5, Ruiz 4

AD (83) — Fagerness 2, Meister 15, Johnson 4, Salme 8, Guerrero 13, Muller 7, Percival 17, Loose 2, Smith 12, Nelson 2

At Toledo

TIGERS 59, RIVERHAWKS 47

Napavine 16 19 14 10 — 59

Toledo 10 17 10 10 — 47

NAP (59) — Kelly 10, Stanley 5, Grose 27, Demarest 3, Denault 6, Nelson 3, Bullock 2, Landrum 3.

TOL (47) — Winters 12, Stanley 13, Olmstead 9, Fallon 10, Gale 3.

At Toutle

DUCKS 77, LOGGERS 29

Onalaska 5 12 8 4 — 29

Toutle Lake 24 20 23 10 — 77

ONY (29) — Underhill 7, Rushton 5, McGraw 5, Zandell 2, R. McGraw 4, Rushin 6.

TL (77) — Moss 3, Webber 2, Lundquist 7, Fraidenberg 5, Cox 11, Swanson 26, Younker 8, Kimball 2, Nicholson 8, Grabenhorst 5.

At Morton

T-WOLVES 91, CHINOOKS 39

Kalama 12 5 13 8 — 39

Morton-WP 26 23 25 17 — 91

KAL (39) — McBride 5, Stariha 11, Truesdell 4, Cochran 6, Koski 5, Brightbill 8.

MWP (91) — Cournyer 16, Kelly 6, Belgiorno 10, Pelletier 2, Hazen 18, Thompson 2, Elliot 3, Peters 7, Dantinne 8, Salguero 19.

At Wahkiakum

MULES 59, MOUNTAINEERS 47

Rainier (WA) 8 9 11 19 — 47

Wahkiakum 12 21 15 11 — 59

RAN (47) — Howell 3, Ja. Meldrum 11, Jo. Meldrum 10, Ji. Meldrum 10, Owen 2, Sprouffske 11

WAK (59) — Johnson 4, Curl 6, Avalon 13, Carlson 19, Sause 17

At Battle Ground

KODIAKS 54, COMETS 46

Naselle 13 15 11 8 — 46

Col. Adventist 19 13 9 14 — 54

NAS (46) — Strange 12, J. Lindstrom 13, Pakenen 5, K. Lindstrom 2, Bergeson 6, Anderson 5, Toftemark 3.

CA (54) — Payne 11, Pierce 11, Delaney 5, C. Payne 2, Carlton 23, Sissens 2.

Girls Basketball

At Columbia Adventist

COMETS 64, KODIAKS 19

Naselle 16 20 16 11 — 64

Columbia Adventist 0 2 6 11 — 19

NAS (64) — Davis 4, L. Katyryniuk 20, Colombo 13, Shrives 5, Johnson 2, Tarabochia 14, A. Katyryniuk 5

CAA (19) — Geisler 2, Beem 7, Hertwich 2, Strubelt 2, Mackenzie 2, Vellhov 2, Hart 2

At 42nd Ave. Gym

VIKINGS 57 EAGLES 26

Willapa Valley 26 13 6 12 — 57

Three Rivers 6 6 7 7 — 26

WV (57) — L. Matlock 7, G. Huber 26, B Patrick 2, R. Channell 10, L Emery 4. H.Russell 4, G. Quezada 4, A. Merkel 4.

TRC (26) — K Poyner 10, E Romanillos 14, S. Gall-Llull 2

COLLEGE

Men’s Basketball

At Albany

RED DEVILS 79, CARDINALS 76

Lower Columbia 40 39 — 79

Skagit Valley 35 41 — 76

LCC (79) — Holden 7, Royal III 2, Steward 18, Harvey 6, Hardy 9, Morris 4, McCoy 17, Horn 10, Zeller 6

SV (76) — Maulana 8, Jones 9, Fleming 31, Miller 7, Kalala 11, Green 2, Quarles 8

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