Area Box Scores

High School
Boys Basketball
At Chehalis
TIGERS 68, MULES 53
Wahkiakum 13 13 11 16 — 53
Napavine 17 21 16 14 — 68
WAH (53) — Moore 1, Carlson 15, Wilson 1, Avalon 15, Niemela 5, Collupy 2, Sause 14
NAP (68) — Kelly 8, Stanley 3, Grose 29, Denault 13, Nelson 5, Prather 8, Landram 2
Girls Basketball
At Montesano
COMETS 71, CHITWINS 50
Naselle 10 27 13 21 — 71
Taholah 6 14 10 20 — 50
NAS (71) — Davis 2, L. Katyryniuk 29, Colombo 17, Shrives 15, Johnson 2, Tarabochia 4, A. Katyryniuk 2
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TAH (50) — N/A
At Chehalis
SEAGULLS 49, FIGHTING DUCKS 33
Toutle Lake 12 9 3 9 — 33
Raymond 18 11 8 12 — 49
TL (33) — L. Dean 12, P. Thayer 6, K. Dean 7, Falk 1, Crane 2, Cooper 1, K. Smith 4
RAY (49) — Kongboukhay 4, Ky. Koski 25, Glaser 2, Ka. Koski 4, Freeman 6, Williams 8
At Vernonia, Ore.
TIGERS 29, LOGGERS 25
Clatskanie 10 4 5 10 — 29
Vernonia 6 10 7 2 — 25
CLA (29) — Hagen 2, Sizemore 10, Ward 8, Thomas 4, Helman 15
VER (25) — Whiteman 8, Adams 7, Marine 2, Leininger 2, Wolf 6
COLLEGE
Men’s Basketball
At Myklebust Gymnasium
RED DEVILS 89, RAIDERS 61
Pierce 22 39 — 61
Lower Columbia 48 41 — 89
PCC (61) — Green 15, Lavizzo 13, White 10, Brooks 8, Steimle 8, Smalls 4, Franklin 3, Hilliard, Allen.
LCC (89) — Harvey 15, Zeller 15, Horn 10, Steward 9, Holden 8, Royal III 8, Morris 8, Leitz 8, McCoy 4, Hardy 4.
Women’s Basketball
At Myklebust Gymnasium
RED DEVILS 70, RAIDERS 53
Pierce 10 14 13 16 — 53
Lower Columbia 14 12 24 20 — 70
PCC (53) — Romain 17, Brooks 12, Luna 11, Carter 7, Brown 6, Deibel.
LCC (70) — Swan 27, Forner 13, Mace 8, Soakai 7, Wachmann 6, Alley 4, McCallum 3, Fuller 2, Larson, Todd, Hanson.