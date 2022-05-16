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Central 2B All-League Softball

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Abbie Marcil Toledo softball

Toledo players greet Abbie Marcil at home plate after Marcil hit a home run on the road against Tenino on March 16.

 Eric Trent The Chronicle

CO-MVP

Karlee Von Moos, Adna

Bailey Elwell, Rainier (WA)

Coach of the Year

Kyle Greenwood, Rainier (WA)

1st Team

Brooklyn Loose, Adna

Alex Cleveland-Barrera, Onalaska

Abbie Marcil, Toledo

Makinnley Byman, Toutle Lake

Dylan Zigler, Onalaska

Reigha Niemeyer, Wahkiakum

Danika Hallom, Adna

Olivia Earsley, Rainier

Danie Tupuola, Napavine

Kendall Humphrey, Adna

Naomia Chavez, Toutle Lake

Addison Hall, Winlock

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Bethany Bowen, Toledo

Keira Anderson, Rainier

Ava Simms, Adna

2nd Team

Ashleigh Esaacson, Stevenson

Natalie Loose, Adna

Desi Smith, Onalasaka

Tanner Simpson, Napavine

Mialeigh Jurica, Toledo

Greenlee Clark, Toledo

Madison Mounts, Rainier

Brooklyn Swenson, Rainier

Quyn Norberg, Toledo

Natalia Armstrong, MWP

Delaney Rinard, Kalama

Rebecca Townswend, Stevenson

Lahna Moon, Kalama

Shelby Karns, MWP

Gracie Beaulieu, Adna

Honorable Mention (locals only)

Lacey Byman, Toutle Lake

Tabitha Gish, Kalama

Candace Clark, Toledo

Brynn Williams, Toledo

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