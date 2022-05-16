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Central 2B All-League Baseball

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Jackson Cox Toutle Lake baseball

Toutle Lake ace Jackson Cox fires a strike in the Ducks' 10-0 win over Onalaska on May 7 at Union High School. Cox struck out 11 in the shortened complete game.

 Josh Kirshenbaum The Daily News

MVP

Jackson Cox, Toutle Lake

Coach of the Year

Mack Gaul, Toledo

1st Team

Noah Imboden, Kalama

Caiden Schultz, Toledo

Zach Swanson, Toutle Lake

Tristan Percival, Adna

Connor Cox, Toutle Lake

Gavin Parker, Napavine

Keaton Fisher, Kalama

Ashton Demarest, Napavine,

Dominic Curl, Wahkiakum

Jeremy Larson, Onalaska

Dylan Mills, Kalama

Geoffrey Glass, Toledo

Austin Chapman, Napavine

Connor Gilreath, Toledo

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John Kenney, Rainier

2nd Team

Gavin McBride, Kalama

Mekhi Morlin, Winlock

Asher Guerrero, Adna

Camden Wheatley, Toutle Lake

Lethon Fitch, Onalaska

Chance Muller, Adna

Bleu Aaron, MWP

Ethan Gonzales, Rainier

Kaden Stariha, Kalama

Jack Doerty, Kalama

Conner Holmes, Napavine

Dylan Fraidenburg, Toutle Lake

Scott Burdick, Napavine

Fisher Wassell, Toutle Lake

Todd Tabor, Kalama

Michael Vander Borght, Stevenson

Tanner Collupy, Wahkiakum

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