Central 2B All-League Baseball

MVP
Jackson Cox, Toutle Lake
Coach of the Year
Mack Gaul, Toledo
1st Team
Noah Imboden, Kalama
Caiden Schultz, Toledo
Zach Swanson, Toutle Lake
Tristan Percival, Adna
Connor Cox, Toutle Lake
Gavin Parker, Napavine
Keaton Fisher, Kalama
Ashton Demarest, Napavine,
Dominic Curl, Wahkiakum
Jeremy Larson, Onalaska
Dylan Mills, Kalama
Geoffrey Glass, Toledo
Austin Chapman, Napavine
Connor Gilreath, Toledo
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John Kenney, Rainier
2nd Team
Gavin McBride, Kalama
Mekhi Morlin, Winlock
Asher Guerrero, Adna
Camden Wheatley, Toutle Lake
Lethon Fitch, Onalaska
Chance Muller, Adna
Bleu Aaron, MWP
Ethan Gonzales, Rainier
Kaden Stariha, Kalama
Jack Doerty, Kalama
Conner Holmes, Napavine
Dylan Fraidenburg, Toutle Lake
Scott Burdick, Napavine
Fisher Wassell, Toutle Lake
Todd Tabor, Kalama
Michael Vander Borght, Stevenson
Tanner Collupy, Wahkiakum