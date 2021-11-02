Central 2B Volleyball All-League
MVP: Paige Chinchen, Kalama
Coach of the Year: Jennifer Hamilton, Onalaska
1st Team
Irene Martinez, Kalama
Alena Ross, Kalama
Keira O’Neill, Napavine
Natalie Bair, Toutle Lake
Makinnley Byman, Toutle Lake
Kendall Humphrey, Adna
Ella Capen, Kalama
2nd Team
Brynn Williams, Toledo
Grace Hadaller, Toutle Lake
Emily Kang, Napavine
Megan Leitz, Wahkiakum
Grace Gall, Napavine
Alyssa Davis, Adna
Natasha Salinas-Wood, Rainier
Stefani Arceo-Hansen, Toledo
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