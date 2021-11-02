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Central 2B Volleyball All-League
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Central 2B Volleyball All-League

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Paige Chinchen Kalama Volleyball

Kalama's Paige Chinchen spikes the ball past a Rainier (Wash.) defender on Saturday, Oct. 30, in Kalama. 

 Ryan Peerboom The Daily News

Central 2B Volleyball All-League

MVP: Paige Chinchen, Kalama

Coach of the Year: Jennifer Hamilton, Onalaska

1st Team

Irene Martinez, Kalama

Alena Ross, Kalama

Keira O’Neill, Napavine

Natalie Bair, Toutle Lake

Makinnley Byman, Toutle Lake

Kendall Humphrey, Adna

Ella Capen, Kalama

2nd Team

Brynn Williams, Toledo

Grace Hadaller, Toutle Lake

Emily Kang, Napavine

Megan Leitz, Wahkiakum

Grace Gall, Napavine

Alyssa Davis, Adna

Natasha Salinas-Wood, Rainier

Stefani Arceo-Hansen, Toledo

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