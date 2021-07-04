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OSAA 3A Coastal Softball All-League
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OSAA 3A Coastal Softball All-League

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Shelby Blodgett Clatskanie softball

Clatskanie senior pitcher Shelby Blodgett fires a pitch in the Tigers' 9-1 win over Rainier in the 3A OSAA championship game on Saturday in Springfield, Ore.

 Courtesy Sarah Blodgett

OSAA 3A Coastal Softball

All-League Team

MVP: Olivia Sprague, Clatskanie

Pitcher of the Year: Kyla Cook, Rainier

Coach of the Year: Kevin Sprague, Clatskanie

Team Sportsmanship: Warrenton

1st Team

Shelby Blodgett, Clatskanie

Alexis Smith, Clatskanie

Olivia Sprague, Clatskanie

Kylie Thomas, Clatskanie

Kyla Cook, Rainier

Reese Schimmel, Rainier

Alexis Crape, Rainier

Lacey Makinson, Rainier

Nat Gates, Taft

Addie Gates, Taft

Avyree Miethe, Warrenton

Laney DeLoe, Willamina

2nd Team

Kaity Sizemore, Clatskanie

Kalani Ausmus, Clatskanie

Megan McClure, Clatskanie

Kami Harrison, Clatskanie

Jamie Knox, Rainier

Delaney Dortenlandy, Rainier

Kendall Crape, Rainier

Hailey Weaver, Taft

Claire Tolan, Taft

Madison Diehl, Willamina

Amelia Mooney, Willamina

Honorable Mention

Cloee McLeod, Clatskanie

Paige Taylor, Clatskanie

Liz Coulter, Taft

Katrina Graham, Willamina

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