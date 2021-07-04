OSAA 3A Coastal Softball
All-League Team
MVP: Olivia Sprague, Clatskanie
Pitcher of the Year: Kyla Cook, Rainier
Coach of the Year: Kevin Sprague, Clatskanie
Team Sportsmanship: Warrenton
1st Team
Shelby Blodgett, Clatskanie
Alexis Smith, Clatskanie
Olivia Sprague, Clatskanie
Kylie Thomas, Clatskanie
Kyla Cook, Rainier
Reese Schimmel, Rainier
Alexis Crape, Rainier
Lacey Makinson, Rainier
Nat Gates, Taft
Addie Gates, Taft
Avyree Miethe, Warrenton
Laney DeLoe, Willamina
2nd Team
Kaity Sizemore, Clatskanie
Kalani Ausmus, Clatskanie
Megan McClure, Clatskanie
Kami Harrison, Clatskanie