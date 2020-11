Marriage Applications: Nov. 28

Courtland Michael Sparacino of Longview and Dakota Lynn Wilson of Kelso, Nov. 24.

Mark Anthony Gomez Hernandez of Woodland and Heydee Adriana Amador of Longview, Nov. 23.

William H. Dunn and Amanda Lynn Rogers, both of Kelso, Nov. 20.

Mark A Gosser and Bobby Clinton Saylor, both of Castle Rock, Nov. 20

William Raymond Canalas and Sonja L. Rakoz, both of Longview, Nov. 20.

Cody Allen Roders and Mackenzie Michael Martin, both of Longview, Nov. 20.

Alla I. Kasimova and Valeriy Valeryevich Surinov, both of Silver Lake, Nov. 19.

Brett Isaac Weddle and Kisa Colette Bonner, Nov. 18.

Jeffrey Wayne Hanson of Astoria and Katherine Elaine Sorensen of Tillamook, Ore., Nov. 16.

Andrew James Rwamashangye of Seattle and Claire Mae Trevena of Bellingham, Nov. 13.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0