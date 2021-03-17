Local Agate

VOLLEYBALL
R.A. Long vs. Woodland
At Woodland
BEAVERS 3, LUMBERJILLS 0
R.A. Long 14 8 13 — 0
Woodland 25 25 25 — 3
Mark Morris vs. Hudson’s Bay
At Mark Morris
MONARCHS 3, EAGLES 0
Hudson’s Bay 11 4 15 — 0
Mark Morris 25 25 25 — 3
Castle Rock vs. Hoquiam
At Hoquiam
ROCKETS 3, GRIZZLIES 0
Castle Rock 25 25 25 — 3
Hoquiam 16 21 14 — 0
Naselle vs. Willapa Valley
At Naselle
COMETS 3, VIKINGS 2
Willapa Valley 25 18 25 21 14 — 2
Naselle 23 25 16 25 16 — 3
Clatskanie vs. Willamina
At Clatskanie
BULLDOGS 3, TIGERS 0
Willamina 25 25 25 — 3
Clatskanie 17 12 13 — 0
Rainer vs. Warrenton
At Rainier
WARRIORS 3, COLUMBIANS 1
Warrenton 25 17 25 25 — 3
Rainier 21 25 18 23 — 1
SOCCER
At Northlake Elementary
MONARCHS 3, LUMBERJILLS 1
R.A. Long 0 1 — 1
Mark Morris 2 1 — 3
Scoring Summary
MM — (1') Isa Whitisde (Chloe Harris)
MM — (16') Raeanne Allen (Harris)
MM — (70') Harris
RAL — (75') Kathryn Chapin
Kalama vs. Adna
At Adna
CHINOOKS 2, PIRATES 1
Kalama 1 1 — 2
Adna 0 1 — 1
Scoring Summary