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Local Agate
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agate

Local Agate

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VOLLEYBALL

R.A. Long vs. Woodland

At Woodland

BEAVERS 3, LUMBERJILLS 0

R.A. Long 14 8 13 — 0

Woodland 25 25 25 — 3

Mark Morris vs. Hudson’s Bay

At Mark Morris

MONARCHS 3, EAGLES 0

Hudson’s Bay 11 4 15 — 0

Mark Morris 25 25 25 — 3

Castle Rock vs. Hoquiam

At Hoquiam

ROCKETS 3, GRIZZLIES 0

Castle Rock 25 25 25 — 3

Hoquiam 16 21 14 — 0

 Naselle vs. Willapa Valley

At Naselle

COMETS 3, VIKINGS 2

Willapa Valley 25 18 25 21 14 — 2

Naselle 23 25 16 25 16 — 3

Clatskanie vs. Willamina

At Clatskanie

BULLDOGS 3, TIGERS 0

Willamina 25 25 25 — 3

Clatskanie 17 12 13 — 0

Rainer vs. Warrenton

At Rainier

WARRIORS 3, COLUMBIANS 1

Warrenton 25 17 25 25 — 3

Rainier 21 25 18 23 — 1

SOCCER

At Northlake Elementary

MONARCHS 3, LUMBERJILLS 1

R.A. Long 0 1 — 1

Mark Morris 2 1 — 3

Scoring Summary

MM — (1') Isa Whitisde (Chloe Harris)

MM — (16') Raeanne Allen (Harris)

MM — (70') Harris

RAL — (75') Kathryn Chapin

Kalama vs. Adna

At Adna

CHINOOKS 2, PIRATES 1

Kalama 1 1 — 2

Adna 0 1 — 1

Scoring Summary

KAL — (37’) Melanie Martinez

KAL — (49’) Josie Brandenburg

ADN — (74') Summer White

SLOWPITCH

Kelso vs. Battle Ground

At Battle Ground

HILANDERS 13, TIGERS 4

Kelso 4 1 0 0 4 4 0 — 13

Battle Ground 0 4 0 0 0 0 0 — 4

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