Local Agate

VOLLEYBALL
R.A. Long vs Woodland
At R.A. Long
Beavers 3, Jills 0
Woodland 25 25 25 — 3
R.A. Long 14 21 11 — 0
Mark Morris vs. Columbia River
At Columbia River
River 3, Monarchs 0
Mark Morris 12 14 20 — 0
Columbia River 25 25 25 — 0
Toledo vs. Stevenson
At Toledo
Indians 3, Bulldogs 0
Stevenson 10 18 6 — 0
Toledo 25 25 25 — 3
Onalaska vs Winlock
At Onalaska
CARDINALS 3, LOGGERS
Winlock 25 25 28 22 15 — 3
Onalaska 23 14 30 25 11 — 2
Toutle Lake vs Adna
At Adna
Ducks 3, Pirates 1
Toutle Lake 19 25 25 25 — 3
Adna 25 14 20 16 — 1
Kalama vs. Morton-White Pass
At Morton-White Pass
Chinooks 3, Timberwolves 0
Kalama 25 25 25 — 3
MWP 9 11 8 — 0
Wahkiakum vs. Rainier (WA)
At Rainier
Mules 3, Mountaineers 0
Wahkiakum 25 25 25 — 3
Rainier (WA) 18 14 20 — 0
Naselle vs. Willapa Valley
At Willapa Valley
Comets 3, Vikings 0
Naselle 25 28 26 — 3
Willapa Valley 13 26 24 — 0