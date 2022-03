Editor's note: This honor roll appeared on Page B9 of the print edition of The Daily News on March 2, 2022.

The R.A. Long High School honor roll and honorable mention roll for the first semester of the 2021-2022 school year has been announced.

Students named to honor roll had between a 3.5 and a 4.0 grade-point average. Students named to the honorable mention roll had between a 3.0 an 3.49 GPA.

4.0 grade-point average12th grade: Miranda Bergquist, Mariah Boyd, Brooke Burns, Cardin Chung, Mia Dam, Avante’ Daugherty, Jessie Fisher, Sabra Fitzgerald, Robert Kennedy, Gabrielle Kensof, Kaeden Kersavage, Katrina Lender-Aberle, Maddie McCoy, Tristin Morgan, Kha Ngo, Hewson Nguyen, Lily Norton, Giulia Piccirilli, Mason Pomerinke, Dylan Quick, Stephen Rooklidge, Jake Tausch, Hannah Tornow, Sarah Tran, Jorden Williamson and Chloe Yordy.

11th grade: Leo Askeland, Emmaleah Baker, William Benjamson, Kenia Castro, Meredith Chesley, Lucas Davies, Jacob Gabbard, Jasper Keller, Megan LaDue, Anna Li, Sandra Martinez-Mondragon, Aiden McCoy, Micah Miner, Jay Nickerson, Ricky Redden, Angelica Reyes-Ramirez, Natasha Ruddell, Jadyn Terry, Adam Verd, Keyan Whitney, andMarisa Yeam.

10th grade: Chris Alvarado, Cameron Bert, Kathryn Chapin, Kendra Chapin, Jared Childers, Benjamin Hendrickson, Kasandra Herrera-Orozco, Chelsee Jackson, Lauryn Johnson, Shaun Jordan, Karli Kersavage, Gracie Kvalvik, Khoi Le, Rebecca Lopez, Jasmin Martinez, Gabriel McIntee, Carson Moses, Eric Nguyen, Nicholas Pittsley, Cameron Richey, Ava Rodman, George Salas, Matthew Verdoorn and Audrey Zdunich.

Ninth grade: Alice Anderson, Jazelle Bautista, Grace Bert, Olivia Durrett, Macy Graichen, TraMayne Jenkins, Natalie Jimenez, Lyla Khlee, Kamrynne Miranda, Sara Mittleider, Nicholas Niday, Kayleigh Spaulding, My Ta, Madison Thill, Payton Thill, Lillyn Turpin, Julia Verdugo-Morales, Althea Walker, Jorah Yates, Rachel Yeam and Malachi Young.

3.99-3.512th grade: Jorge Aguilar, Eniola Akinola, Alfredo Andrade, McKenzie Anglin, Malea Ball, Parker Beisse, Coral Benjamson, Salome Bresson, Gracie Byrnes, Dylan Champion, Chloe Chastain, Jayla Clark, Sixtine Creel, Kennedy Dahlquist, Lily Duschik, Kylee Epperson, Jaylene Fuchs-Dickerson, Angel Garcia-Martinez, Mylee Grimm, Carinne Hammons, Jamond Harris, Roberto Hernandez DeLaGarza, Danni Hopper, Kylie Hueth, Leah Knowles, McKenna Leff, Rachel Lopez, Lizbeth Lopez-Robles, Jeffrey Mace, Alexis Maggs, Levi Maravilla, Alejandra Martinez Mondragon, Aaron Ofstun, Evan Prewitt, Travis Ruddell, Ethan Rychart, Maria Sheldon, Giulia Silvestri, Katie Sovel, Y Ta, Nicole Tosh, Jack Vawter, Alyssa Vidalez, Uriah Welch and Abby White.

11th grade: Emma Barkley, Madison Batchelder, Kailey Beaudoin, Mariah Bergquist, Morgan Brazier, Rosalie Faul, Essence Fleming, Natalie Gaston, Kiara Geonzon, Audrey Glaser, Trinity Henson, Gracelyn House, Taylor King, Tyler Kish, Mekah’E LeClair, SorrowLily Lindorff, Asher Mackie, Theodore Mauricio, Hope Miranda, Shaun Mize, Evelyn Most, Nika Nesbit, Gerardo Paradis, Miriam Pelayo, Adrianna Pihl, Jaxon Pleas, Aizik Rothwell, Criselia Salas Valencia, Kyndle Scott, Noah Vining and Tajsa Wetmore.

10th grade: Ava Baird, Dennis Benediktus, Breyelle Box, Evan Brand, Lonnie Brown, Keira Byfield, Brody Chilafoe, Xander Coffelt, Lexi De La Trinidad, Lincoln Demyan, Logan Dorland, Chance Dysart, Jasmin Escorcia, Olivia Falter, Kailyn Feuerstein, Madison Fierst, Gavin Geier, Sephora Gierlich, Danika Godwin, Dyana Gomez Gonzalez, Eva Gonzalez, Lacey Greig, Madison Hargrave, Sasha Hasson, Emily Hawkins, Ashley Hooper, Jessy Hyde, Alivia Knox, Keylee LaFave, Dora Li, Joshua Lloyd, Monroe Mcclain, Aidan McDonald, Maddison Morgan, Luis Perez Hernandez, Kinzey Piper, Oan Russell, Liliana Salas, Dorian Saucedo-Kallio, Ariana Schilling, Hannah Sears, Elijah Speer, Marissa Stacey, Brylee Swecker, Kamia Tootoosis-Didier, Jimena Tovar, Elizabeth Vasquez, Gavin Wannamaker, Mahayla West, Erin White and Ava Williams.

Ninth grade: Aisha Balcazar Ramirez, Zachary Benjamson, Alexander Bernard, Christopher Bishop, Ella Blair-Breidt, Vincent Brannan, Hunter Brewer, Alauna Brown, Janessa Burley, Leslie Camacho-Maya, Paige Codino, Uzziel Cordero Gatica, Sofia Gomez Romero, Darius Gonzales, Addison Hartley, Ryane Hayes, Gracie Hendricks, Oscar Hernandez, Audris Hettinger, Jaden Hibbs, Judah Higgins, Glenda Hiller, Kaitlyn Holcomb, Xander Howard, Lundyn Jacobs, Elle Jones, Linnea Kessler, Kolby Knudsen, Kimberly Kuri Ferrer, Roxanne La France, Khang Le, Lyndon Le, Austin Lee, Izidro Lopez-Alvarez, Yuliana Lopez-Alvarez, Ivan Lopez-Robles, Alex Mackie, Quinn Maynard, Lucas McIntee, Ella McQuaid, Jordan Moon, Marleen Muludy, Antonio Navarro-Guizar, Liam Nesbit, Alexis Nguyen, Aiyana Nugent, Warren Parks, Lilly Patterson-Tate, Elizabeth Pfaff, Owen Pithan, Destiny Ramirez, Neyzen Ramirez-Morales, Mika Rardin, Taijon Reagins, Ana Rosas Gomez, Alejandro Ruelas Cortez, Madison Ruffe, Milly Sarysz, Jasmine Shepherd, Brooklynn Stevens, Kaitlynn Talbot, Tiana Van, Megan Wallingford, Jade Walters and Hope Whitney.

3.49-3.012th grade: Sophia Allen, Emmanuel Alvarez-Cervantes, Isabella Bates, Hope Childers, Dilyane Crigger, Jeremiah Elliott, Brayden Highley, Ciera Johnson, Kael Kochis, Alexander Mrozek, Halle Munoz, Silvia Nunez Rivas, Austin Pennycook, Juan Perkins, Sidney Phillips, Nolan Rawson, Atira Robeson, Cayden Roesbery, Kamren Scadding, Samantha Swarts, Brianna Sweet and Micah Young.

11th grade: Emily Anderson, Derek Brajcich, Jordyn Brantley, Silas Burchim, Valeria Cabrera, Zoe Coble, Jaxon Cook, Amanda Daggett, Brianna Dual, Aaron Gallagher, Cavin Holden, Courtney Humber, Timothy Johnson, Aiden Landers, Austin Melcher, Avery Moon, Rosa Murillo, Gage Norwood, Layne Oberloh, Nicole Owens, Johan Ramos Sanchez, Maria Rodriguez, Humberto Rosas Munoz, Emily Ross, Jayden Royse, Kaylie Saavedra, Matthew Snegirev, Sarah Sparks, Jamie Strozyk, Averie Sweet, Gabriel Tootoosis-Didier, Genesis Van Hook, Christopher Whitson and Diego Woodall.

10th grade: Shane Alvord, Jayda Among, Amorous Arce, Dylan Bingman, Logan Bodily, Keimy Bossy, Samantha Bratton, Leticia Canales, Anthony Castle, Leonardo Cuellar Gomez, Reality Day, Hannah Elkinton, Jaslyn Erwin, Aubrey Foreman, Ayla Foreman, Rohan Frasier, Gage Geier, Reece Grothoff, Nayeli Guerrero-Morillon, Justice Hansford, Alannah Hiatt, Kendall Higgins-Swindell, Jacob Isaacson, Damion Johnson, Jaxon Lamb, K-Hann Lander, Kayly Lavender, Jacob Lemmons, Jaylyne Luna, Lily Mattison, Rodney Nakano, Juan Navarro-Guizar, Zoey Nease, Rachel Pettigrew, Gage Prince, Tiffany Ramirez, Emily Ramirez-Chavez, Sidney Roper, Tyler Staggs, Emily Stoddard, Trevor Stoner, Zion Tallbut, Ivy Vandermeer, Kaden Walters, LaRon Ware, Hayden Watts, Maycen Welty, De’Shawn Williams and Christopher Zimmerman.

Ninth grade: Maricela Basurto Caballero, Dawson Beltz, Hayley Biederbeck, Gabriel Brummitt, Daniela Chacon, Jackson Chapman, Erskalean Clark, Thomas Crowl, Rylan Fraser, David Garcia Martinez, Gunner George, Courtney Godwin, Jordan Hammers, Devon Harris, Samuel Hendrickson, Dylan Herbert, Carliy Hilton, Gage Hintsala, Ruben Jimenez Romero, Derek Kell, Caden Kleinsasser, Kaelyn Larsen, Aiden Lavender, Samazjh May, Steven McCabe, Lawrence Messick, Matthew Moyer, Xavier Muldrew, Mattison Norred-Gilliam, Geffen Norwood, Kyle Olds, Gabriella Paradis, Kelby Patten, Iven Paulk, Mariposa Perez, Lael Pruitt, Aven Purdy, Rylee True Reece, Jasper Routh, Brayan Ruiz-Juarez, Joshua Smith, Liam Smith, Andrea Tainter, Ricardo Valdivia, Evelyn Vickers, Robert Wilson and Tristan Winkelman.

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0